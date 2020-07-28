İmamoğlu’ndan Danıştay kararına ilk yorum

28 Temmuz 2020 Salı, 15:22

Ticaret Bakanlığı tarafından 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından mayıs ayında yayınlanan genelge ile yasanın belediye başkanlarına verdiği belediye şirketlerine yönetici atama yetkisi, belediye meclislerine devredilmişti.

İstanbul ve Ankara gibi meclis çoğunluğunun AKP-MHP grubunda olduğu belediyeler için yetki gaspı anlamına gelen genelge yargıya taşınmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile dava açmış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de davaya müdahil olmuştu.

Danıştay, davanın “yürütmeyi durdurma” talebi ile ilgili kısmını karara bağladı. Yürütmeyi durdurma talebi reddedildi. Danıştay 8. ve 10. dairesinden 9 üyenin katıldığı oturumda karar; 5'e, 4 oy çokluğu ile alındı. Genelgenin iptaline ilişkin talep ise daha sonra karara bağlanacak.

"YÖNETEMEZLER BÖYLE BİR SÜRECİ"

Kararla ilgili Sözcü'den Özlem Güvemli'ye konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Hukuki süreç devam ediyor, takip ediyoruz” dedi.

Hukuka aykırı bir konuda Danıştay'ın böyle bir karar almasını düşündürücü bulduğunu söyleyen İmamoğlu “Kararın 5'e 4 alınması daha da önemli. Umarım tekrar gözden geçilirler kararı. Hukuk böyle bir şey yapamaz, hukuksuzluğu devreye sokmuş olur. Siyaset alanının da iktidarın temsilcilerinin de böylesi bir kararı alkışlamamaları lazım. Bu onlar için de kendi kalelerine gol atmak olur. Yönetemezler böyle bir süreci, halka da anlatamazlar” diye konuştu.