İmamoğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt

09 Haziran 2021 Çarşamba, 21:20

AKP grup toplantısında İmamoğlu’nu hedef alan Erdoğan, ''Göz bebeğimiz Marmara’yı ve İstanbul’u her yerinden basiretsizlik akan yatırım düşmanı bir zihniyetin keyfine terk etmeyeceğiz” demişti.

Erdoğan'ın bu sözlerine yanıt veren İmamoğlu, ''Söz uçar icraat kalır. Yaptığımız ileri biyolojik arıtma tesisleri, yapımı devam eden dev tesisler, 2017’de durdurduğunuz 10 metro inşaatını tekrar başlatmamız, istihdam ofisleri, en güçlü sosyal projeler, icraatlerimizin sadece bir kısmı... Gerisi videoda'' ifadelerini kullandı.