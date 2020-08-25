İmamoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde

25 Ağustos 2020 Salı, 12:58

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,

“Ağustos ayı sonunda bitecek olan sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve otoparklarımızdan ücretsiz kullanım hakları yıl sonuna kadar uzatılmıştır. Pandemiye karşı cefakarca mücadele eden sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.

