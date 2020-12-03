İmamoğlu'ndan su tasarrufu çağrısı: Bu bilgileri yayalım

03 Aralık 2020 Perşembe, 11:23

İstanbul son yılların en kurak dönemlerini geçiriyor. İSKİ verilerine göre İstanbul’da barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 24.30 seviyesine kadar düştü. Uzmanlara göre ise İstanbul’un hiç yağmur yağmaması durumunda 45 günlük suyu kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ tarafından su tasarrufuna ilişkin hazırlanan bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak "Sevgili İstanbullular; Yağışsız, kurak bir yıl geçirdik. Kasım ayında yağmurlar mevsim normallerine göre %45 oranında az oldu. Suyumuzu israf etmeden, tasarruflu kullanmak zorundayız. Bazı basit önlemleri almanız çok verimli sonuçlar doğuracaktır. Lütfen bu bilgileri yayalım." ifadelerini kullandı.



