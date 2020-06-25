İmamoğlu’ndan taksi projesiyle ilgili açıklama

25 Haziran 2020 Perşembe, 08:11

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, taksi emekçileri dahil tüm İstanbulluların bir dünya şehrine yakışan hizmet istediklerini belirtti.

Mevcut düzenin birkaç yüz kişiyi mutlu ettiğini ifade eden İmamoğlu, milyonların yıllardır mağdur olduğunu söyledi.

“UKOME’YE YENİ TAKSİ TEKLİFİMİZİ GETİRİYORUZ”

İstanbul’a yakışan standartları sağlamak için ilk adımı atacaklarını belirten İmamoğlu, “UKOME’ye yeni taksi teklifimizi getiriyoruz” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Bilimsel araştırmalarla üniversite raporlarıyla İstanbul’un yeni taksilere ihtiyaç duyduğu açıktır.

* İstanbul halkının taksi ihtiyacı olup olmadığına karar verecek makam, Bağcılar Oto Galerisi’ndeki birkaç taksi galericisi değildir.

* Plaka fiyatlarıyla geçim sağlayan rantçılara bu süreci kurban etmeyiz, ettirmeyiz.

* Belki birkaç yüz kişi üzülecek ama binlerce taksi emekçisi ve milyonlarca İstanbullu bu güzel yeni taksi uygulamamızdan mutlu olacak.

* Daha iyi bir şekilde İstanbullunun konforlu taksi kullanma hakkı konusunda hassas davranacağız.