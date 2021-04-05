İmamoğlu'nun '3 çocuk tavsiye etmek kolay, masrafları karşılamak zor' sözlerine Bakan Selçuk'tan yanıt
İBB Başkanı İmamoğlu'nun, "3 çocuk tavsiye etmek kolay da masraflarını karşılamak kolay değil" paylaşımına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan yanıt geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek destek paketini ücretsiz dağıtmaya başlayacaklarını açıkladı.
İmamoğlu, Twitter'daki paylaşımında "3 çocuk tavsiye etmek kolay da masraflarını karşılamak kolay değil. Yeni doğan bebeklerin tüm ihtiyaçlarını 4 ay karşılayabilecek destek paketini ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz. Özellikle bebek ürünleri üreticilerimizi kampanyaya desteğe davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
'GEREKİRSE TEKRAREN KEŞFETMEYİN'
Bakan Selçuk, İmamoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak, "İlçe belediyelerimizin yıllardır yeni doğanlara yaptıklarını büyükşehir olarak keşfetmenizden dolayı memnun olduk. Ayrıca doğum/eğitim/sağlık/öksüz-yetim yardımı gibi çocuk odaklı desteklerimiz de var. 130 bin çocuğumuz düzenli SED almakta. Hani gerekirse tekraren keşfetmeyin" sözlerine yanıt verdi.
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