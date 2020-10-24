İmamoğlu'nun Covid - 19 testi pozitif çıktı!
İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Ongun'un sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:
"İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) October 24, 2020
İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA
İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İmamoğlu yayınladığı mesajında, “Kıymetli vatandaşlarımız, aslında sıklıkla test olan birisiyim. Çarşamba günü test olmuştum, negatif çıkmıştı. Dün akşam 9 sıralarında ateşim yükseldi. 38 derece ateşle hastaneye gelince geceyi hastanede geçirdim. Bugün itibariyle pozitif olduğu konusunda rapor oluştu. Şuan aslında iyiyim. Ateşim fena değil. Süreç devem ediyor. Tıbbi anlamda negatif diye yorumlayacağımız bir şey gözükmüyor. İnşallah hayırlısıyla sağlımıza kavuşacağız. Tüm vatandaşlarımızın dikkat etmesini istiyorum. Bu süreçte teması mümkün olduğunca azaltalım. Herkesin bu anlamda duyarlılık göstermesi şarttır. En büyük dileğim bu. İstanbul’da her şey çok güzel olamaya devam edecek. Herkes görevinin başında Allah’ın izniyle. İhtiyaç oldu” dedi.
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