İmamoğlu'nun yurttaşa teşekkürü kampanyaya dönüştü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir yurttaşa ekmek bağışı yaptığı için teşekkür etmesi, yardım kampanyasına dönüştü.

cumhuriyet.com.tr
12 Ocak 2021 Salı, 15:50
İmamoğlu'nun yurttaşa teşekkürü kampanyaya dönüştü
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 40 yeni mobil ekmek büfesini hizmete aldı. Mobil büfelerin hizmet saatleri ise 11.00-18.00 olarak belirlendi.

İBB Başkanı İmamoğlu, uygulamayı Twitter adresinden duyurdu ve tüm ekmekleri satın alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmasını talep eden bir hayırsevere teşekkür etti. İmamoğlu'nun ekmek bağışına teşekkürü ise sosyal medyada yardım kampanyasına dönüştü.

İmamoğlu’nun paylaşımına yorum yapan vatandaşlar, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması talebiyle binlerce ekmek satın aldı.

O paylaşımların bazıları şöyle:


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