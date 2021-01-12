İmamoğlu'nun yurttaşa teşekkürü kampanyaya dönüştü

12 Ocak 2021 Salı, 15:50

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 40 yeni mobil ekmek büfesini hizmete aldı. Mobil büfelerin hizmet saatleri ise 11.00-18.00 olarak belirlendi.

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İBB Başkanı İmamoğlu, uygulamayı Twitter adresinden duyurdu ve tüm ekmekleri satın alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmasını talep eden bir hayırsevere teşekkür etti. İmamoğlu'nun ekmek bağışına teşekkürü ise sosyal medyada yardım kampanyasına dönüştü.

İmamoğlu’nun paylaşımına yorum yapan vatandaşlar, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması talebiyle binlerce ekmek satın aldı.

O paylaşımların bazıları şöyle: