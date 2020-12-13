IMDb sıraladı: 2020'ye damga vuran 10 oyuncu

Dizi ve film platformu IMDb, 2020'ye damga vuran oyuncuları listeledi. Seçimlerin zirvesinde Ana de Armas yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2020 Pazar, 14:53
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1. Ana de Armas

2. Julia Garner

3. Anya Chalotra

4. Millie Bobby Brown

5. Erin Moriarty

6. Margot Robbie

7. Aidan Gallagher

8. Anya Taylor-Joy

9. Linda Cardellini

10. Henry Cavill


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