İmece usulü çekilen Türk filmi 'Yabancı' Londra'da yarışıyor
Karşıyakalı gençlerin imece usulü çektikleri ''Yabancı'' sinema filmi Lift-Off Global Network Film Festivali'nde özel seçkiye uygun bulunarak Londra'da yarışıyor.
Atakan Uğur Karagöz ve ekip arkadaşlarının çekim, kurgu ve renklendirme işlemlerinin tamamını kendi imkanlarıyla yaptığı "Yabancı", jürinin yaptığı eleme sonucu son elli beş film arasına girdi.
Film ekibi, "Vimeo on demand" üzerinden yapılan ilk oylama sürecinde Türk izleyicilerden oy bekliyor.
Oyuncu ve çekim ekininin gönüllü olarak yer aldığı filmin çekimleri, 2016 yılında İzmir'in Dikili İlçesine bağlı Çandarlı Mahallesinde yapıldı.
Tamamına yakını Çandarlı'da çekilen "Yabancı" (The Stranger)'nın bazı sahnelerinin çekimleri ise Bornova, Foça ve Karşıyaka gibi İzmir'in çeşitli ilçelerinde gerçekleşti.
Başrolde İlker Alkan ve Ayhan Pekbilgin'in yer aldığı filmin reji asistanlığını Beril Başaloğlu, uygulayıcı yapımcılığını ise Berker Mersin üstleniyor.
FİLMİN KONUSU
"Rıdvan ilk kez evinden, İzmir'den uzaklaşarak özendiği hayatı yaşayacağını düşünerek İstanbul'a gider. Ancak bir süre kaldıktan sonra yaşadıkları onu tekrar İzmir'e, ailesinin yanına dönmeye zorlar.O, hayali olan sinema filmini çekmek için döndüğünü söylese de, yakınları Rıdvan'ın aslında İstanbul'da yapamadığını düşünür. İstanbul'un kaosuna yabancı kalan Rıdvan,baba evinde bu yabancılaşmadan kurtulabilecek mi?"
Oylamaya katılmak ve filmi izlemek için buraya bakılabilir.
En Çok Okunan Haberler
- Koca: Karşımızda artık iki virüs var
- Rıdvan Dilmen baltayı taşa vurdu!
- 9 ay şantajla tecavüze uğradı: Zanlı serbest
- 'Sizi de tutuklayacaklar'
- Balayı yaramış
- İşte son anket sonuçları
- CHP, 11 büyükşehirin koronavirüs verisini açıkladı
- Kanal İstanbul projesinde jet hızıyla uygulama
- Kıdem gaspı için yeni plan
- Muhittin Böcek'e trakeostomi uygulandı
Video Haberler
- Metrobüste bağırarak namaz kıldı
- 'Sizi de tutuklayacaklar'
- ''Ben buraya tekrar geleceğim, eşkıyalar''
- Baltayla kapısına gitmiş
- Kadirova'nın ağabeyi, Ünal'a çektiği videoyla seslendi
- Erken seçim için tarih verdi
- Enişteniz kim? sorusuna böyle yanıt verdi!
- Arnavutköy'de cinayet; evi basıp kurşun yağdırdı
- Ankara'da 858 bin liralık vurgun yaptılar!
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Koca: Karşımızda artık iki virüs var
- Rıdvan Dilmen baltayı taşa vurdu!
- 9 ay şantajla tecavüze uğradı: Zanlı serbest
- 'Sizi de tutuklayacaklar'
- Balayı yaramış
- İşte son anket sonuçları
- CHP, 11 büyükşehirin koronavirüs verisini açıkladı
- Kanal İstanbul projesinde jet hızıyla uygulama
- Kıdem gaspı için yeni plan
- Muhittin Böcek'e trakeostomi uygulandı