İmece usulü çekilen Türk filmi 'Yabancı' Londra'da yarışıyor

26 Eylül 2020 Cumartesi, 14:24

Atakan Uğur Karagöz ve ekip arkadaşlarının çekim, kurgu ve renklendirme işlemlerinin tamamını kendi imkanlarıyla yaptığı "Yabancı", jürinin yaptığı eleme sonucu son elli beş film arasına girdi.

Film ekibi, "Vimeo on demand" üzerinden yapılan ilk oylama sürecinde Türk izleyicilerden oy bekliyor.

Oyuncu ve çekim ekininin gönüllü olarak yer aldığı filmin çekimleri, 2016 yılında İzmir'in Dikili İlçesine bağlı Çandarlı Mahallesinde yapıldı.

Tamamına yakını Çandarlı'da çekilen "Yabancı" (The Stranger)'nın bazı sahnelerinin çekimleri ise Bornova, Foça ve Karşıyaka gibi İzmir'in çeşitli ilçelerinde gerçekleşti.

Başrolde İlker Alkan ve Ayhan Pekbilgin'in yer aldığı filmin reji asistanlığını Beril Başaloğlu, uygulayıcı yapımcılığını ise Berker Mersin üstleniyor.

FİLMİN KONUSU

"Rıdvan ilk kez evinden, İzmir'den uzaklaşarak özendiği hayatı yaşayacağını düşünerek İstanbul'a gider. Ancak bir süre kaldıktan sonra yaşadıkları onu tekrar İzmir'e, ailesinin yanına dönmeye zorlar.O, hayali olan sinema filmini çekmek için döndüğünü söylese de, yakınları Rıdvan'ın aslında İstanbul'da yapamadığını düşünür. İstanbul'un kaosuna yabancı kalan Rıdvan,baba evinde bu yabancılaşmadan kurtulabilecek mi?"

Oylamaya katılmak ve filmi izlemek için buraya bakılabilir.