IMF bankaları uyardı: Temettü ve geri alımları durdurun

21 Mayıs 2020 Perşembe, 16:43

Uluslararası Para Fonu İdari Direktörü Kristalina Georgieva, bankaların koronavirüs pandemisi ortamında finans sisteminin gücünü sağlamlaştırmak içi hissedarlara kâr payı ödemelerini ve hisse geri alımlarını durdurmaları gerektiğini söyledi.

Georgieva, Financial Times için kaleme aldığı makalede, bankaların yeni kredileri desteklemek için güçlü sermaye ve likidite pozisyonlarına sahip olmaları gerektiğini söyledi ve banka tamponlarının süregelen operasyonlardan elde edilen kârların bünyede tutulması ile güçlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

IMF'in hesaplamalarına göre, küresel sistem açısından önemli 30 banka geçen yıl 250 milyar dolar tutarında temettü dağıtımı ve geri alım yaptı. Georgieva, sermayeyi koruma ihtiyacının daha geniş bir şekilde kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Georgieva, kollektif kararlarının önemini bir kez daha vurgulayarak, "Kendileri için karar alan bankalar, ödemeler kısıtlanması ihtiyacını anlayan yatırımcılar tarafından cezalandırılabilir" dedi.

Georgieva, pandeminin neden olduğu olumsuz ekonomik senaryoları dikkate alarak, ödemelerin kısılıp kısılmayacağı ya da nasıl kısılacağını belirleyen stres testlerinin güncellenmesi tavsiyesinde bulundu.