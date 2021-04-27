IMF rapor yayımladı: Türkiye, pandemide halkına en az destek veren ülkeler arasında
IMF, ülkelerin GSYH’lerine göre pandemi destek ve harcamalarının oranlarına ilişkin rapor yayımladı. Türkiye, yüzde 1,9 oran ile en az yardımı yapan ülkeler arasında yerini aldı.
IMF, yayımladığı son raporda dünya çapında ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hasılalarında (GSYH) pandemi harcamalarının oranlarını gösteren raporunu kamuoyu ile paylaştı. Rapor, Ocak 2020’den Mart 2021’e kadar hükümetlerin duyurduğu ekonomik ve sağlık yatırımları, harcamaları ve yardımları baz alarak, hangi ülkenin halkına ne oranda destek verdiğini gösteriyor.
TÜRKİYE, EN DÜŞÜK DESTEK VEREN YÜZDE 2,5 GRUBUNDA
Birgün'ün aktardığına göre; Raporda yapılan haritalandırmada, ülkelerin GSYH bütçelerine göre harcama oranları, yüzde 10+, yüzde 7,5-10, yüzde 5-10, yüzde 2,5-5 ve yüzde 2,5 altı olarak sıralanmış. Türkiye, en düşük destek veren yüzde 2,5 grubuna giriyor. Burada dahi, yüzde 1,5 orana sahip olarak, destek harcamaları yapan ülkeler arasında en alt sıralarda yer alıyor. Bu oranla Türkiye, girdiği gelişmekte olan ülkeler sıralamasının çok altında, az gelişmiş ekonomiler sıralamasındaki ülkelerle yarışıyor.
DESTEK ŞİRKETLERE
Benzer ekonomik çaptaki ülkelerin aksine, ülke ekonomilerinin, likidite, garanti desteği oranlarında ise Türkiye başı çekiyor. GSYH’nin yüzde 6,4’ü kadar garanti sağlayan Türkiye’de, sağlık sektörüne ayrılan oran yüzde 0,3, yurttaşa sağlanan destek ise yüzde 0,4.
LÜKSEMBURG 1 NUMARADA
Listede Lüksemburg yüzde 27 ile başı çekerken, onu yüzde 25 ile ABD ve yüzde 19 ile Yeni Zelanda izliyor.
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