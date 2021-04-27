Tam kapanmanın ardından Erdoğan'ın gündem olan konuşması
Kabine Toplantısı sonrası 'tam kapanma' kararını açıklayan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnaf ve vatandaşa herhangi bir destek duyurmaması tepkilere neden oldu. Bu tepkiler sonrası Erdoğan'ın 'asgari ücret hesabı' adıyla bilinen videosu sosyal medyada yeniden gündem oldu.ü
Erdoğan'ın, "29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz" ifadesiyle 'tam kapanma'ya geçen Türkiye'de esnaf ve vatandaşa 'destek' açıklanmaması tepkilere neden oldu.
Hükümetten 'tam kapanma'ya dair herhangi bir ekonomik destek paketi açıklanmaması vatandaşı kira ve faturaları nasıl ödeyeceği konusunda kara kara düşündürüyor.
TUNCAY ÖZKAN'DAN TEPKİ: UNUTTUN UNUTULURSUN
Sosyal medyada da bu tartışma büyürken CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür. Unuttuğun halkı hatırlatıyorum. Destek şart! Unuttun unutulursun. Aklından çıkarma” mesajı paylaştı.
Özkan'ın paylaştığı videoda asgari ücret hesabı yapan Erdoğan’ın konuşmasının sonunda “Vatandaş kirasını nasıl ödeyecek, faturasını nasıl ödeyecek, çocuğunun okul masrafını nasıl ödeyecek. İşte ekonomik durum bu” serzenişi dikkat çekiyor.
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