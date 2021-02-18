IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan'dan enflasyon açıklaması
IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan, "Kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecektir." dedi.
IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan Türk ekonomisine ilişkin değerlendirmelere bulundu. McGettigan kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliğinin enflasyonu da kademeli olarak düşüreceğini söyledi.
Gettigan, "Sıkı ve sürdürülebilir para politikası uygulaması, Türkiye ve yurt dışındaki yatırımcıların güveni için hayati önem taşıyor" dedi
IMF Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Ben Kelmanson da "Türkiye'de 2022'den itibaren büyümenin yüzde 3,5 civarındaki potansiyeline geri dönmesini tahmin ediyoruz" değerlendirmesi yaptı.
En Çok Okunan Haberler
- Demirtaş'tan 13 yurttaşın şehit edilmesine kınama
- DEVA'lı isimden Babacan'a: Bu sözleri kabul edilemez!
- Kadir Topbaş’ın suskun cenazesi
- Ankara’da 3 genç polisler tarafından kaçırıldı
- Yavaş'ı eleştiren AKP'li Tayyar'a sert yanıt
- Bakan Koca açıkladı
- Meteoroloji'den İstanbul açıklaması
- 'Altun makas' döndü en son cumhurbaşkanını sansürledi
- ‘Mevziden çıkmayın’ denilen tutanağı paylaştı
- Normalleşmeye en yakın ve en uzak iller
Video Haberler
- Güldür Güldür'de 'yağ' göndermeli skeç kahkahaya boğdu
- Pantolonu inik halde girdi, hakaretler savurdu
- İnek hastaneye daldı: 4 yaralı
- Başkan makam aracını satışa çıkardı
- TOGG’dan yeni paylaşım
- Ay'a çıkma tartışması sosyal medyada gündem oldu
- Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
- Boşanmak isteyen kadına ölüm tehdidi
- 4 ilde yaşlılara 'yardım' tuzağı
- Prof. Dr. Özlü vakalardaki artışın nedenini açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Demirtaş'tan 13 yurttaşın şehit edilmesine kınama
- DEVA'lı isimden Babacan'a: Bu sözleri kabul edilemez!
- Kadir Topbaş’ın suskun cenazesi
- Ankara’da 3 genç polisler tarafından kaçırıldı
- Yavaş'ı eleştiren AKP'li Tayyar'a sert yanıt
- Bakan Koca açıkladı
- Meteoroloji'den İstanbul açıklaması
- 'Altun makas' döndü en son cumhurbaşkanını sansürledi
- ‘Mevziden çıkmayın’ denilen tutanağı paylaştı
- Normalleşmeye en yakın ve en uzak iller