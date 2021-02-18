IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan'dan enflasyon açıklaması

18 Şubat 2021 Perşembe, 12:14

IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan Türk ekonomisine ilişkin değerlendirmelere bulundu. McGettigan kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliğinin enflasyonu da kademeli olarak düşüreceğini söyledi.

Gettigan, "Sıkı ve sürdürülebilir para politikası uygulaması, Türkiye ve yurt dışındaki yatırımcıların güveni için hayati önem taşıyor" dedi

IMF Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Ben Kelmanson da "Türkiye'de 2022'den itibaren büyümenin yüzde 3,5 civarındaki potansiyeline geri dönmesini tahmin ediyoruz" değerlendirmesi yaptı.



