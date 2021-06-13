IMF, Türkiye'ye yönelik büyüme tahminini açıkladı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin 2021 büyüme tahminini açıkladı. Rapora göre, kuruluş Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5,75 büyüyeceği tahmininde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2021 Pazar, 02:37
IMF, Türkiye'ye yönelik büyüme tahminini açıkladı
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IMF, Türkiye'de 2021 sonu enflasyonunu yüzde 16,5, 2022 sonunda yüzde 14 beklediğini açıkladı. Sonraki 5 yılda da enflasyon için yüzde 12,5 tahmini yaptı.

Raporda, Türkiye'de politika belirsizliği ve kırılganlıklar artmış olmasına rağmen ülkenin sorunlarının aşılmaz olmadığını kaydeden kurum, kredibilitenin ve tamponların yeniden inşası için güçlü bir para politikası duruşunun zaruri olduğunu vurguladı.


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