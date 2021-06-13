IMF, Türkiye'ye yönelik büyüme tahminini açıkladı
Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin 2021 büyüme tahminini açıkladı. Rapora göre, kuruluş Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5,75 büyüyeceği tahmininde bulundu.
IMF, Türkiye'de 2021 sonu enflasyonunu yüzde 16,5, 2022 sonunda yüzde 14 beklediğini açıkladı. Sonraki 5 yılda da enflasyon için yüzde 12,5 tahmini yaptı.
Raporda, Türkiye'de politika belirsizliği ve kırılganlıklar artmış olmasına rağmen ülkenin sorunlarının aşılmaz olmadığını kaydeden kurum, kredibilitenin ve tamponların yeniden inşası için güçlü bir para politikası duruşunun zaruri olduğunu vurguladı.
Video Haberler
- Caddebostan'da deniz salyalarına aldırmadan yüzdüler
- İstanbul'da cami muslukları böyle çalındı
- Konyaaltı Sahili’nde can pazarı!
- Kedinin mısır yediği anlar gülümsetti
- Düğün konvoyu kaza yaptı! Yaralılar var
- Şanlıurfa’da görüntülendi! Nadir görülen bir tür
- Erdoğan'a çok sert 'Nankör' yanıtı
- CHP'li isim paylaştı: İktidar Marmara Denizi'ni öldürdü
- Dalgıçlar denizden çıkardı, görenler şaştı kaldı
- Japon şirketten sıra dışı hizmet
En Çok Okunan Haberler
- TOGG fabrikanın son halini paylaştı! Tartışmalar başladı
- Ödenmeyen milyarlarca liralık krediler
- Kripto para piyasalarında dikkat çeken düşüş
- UEFA'dan çok konuşulacak Uğurcan paylaşımı
- Erdoğan, Soylu’yu bakanlıktan almayı planlıyor
- Yemeksepeti'nden Mansur Yavaş'a yanıt
- 'Tosuncuk'un bulunduğu ülkeyi yazdı
- 10 milyon Euro ver bakanla aranı düzelteyim” teklifi
- Profesyonelliğim konusunda küçültücü örnek kabul etmem
- Süleyman Özışık'tan Soylu'ya 'isyan'