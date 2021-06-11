İşsizliğin artığı Türkiye'de, milyonlarca yurttaş açlık sınırının altında yaşamaya çalışıyor

11 Haziran 2021 Cuma, 04:00

İŞKUR’un “İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni”ne göre Ücretsiz izne çıkarılanlara ödenen ve günlüğü 50 lira olan nakdi ücret desteğini alanlar da 862 bin 895 kişiden 996 bin 727’ye yükseldi. TÜİK’in “İşgücü İstatistikleri, Nisan 2021” raporu, işsizliğin yeniden hızlandığını gösterdi.

İŞKUR’un “İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni”ne göre mayıs ayı itibarıyla nisana kıyasla işsizlik ödeneği alanlar 201 bin 242 kişiden 190 bin 962’ye düştü. Kısa çalışma ödeneği alanlar 1 milyon 86 bin 830’dan 1 milyon 176 bin 817’ye çıktı. Ücretsiz izne çıkarılanlara ödenen ve günlüğü 50 lira olan nakdi ücret desteğini alanlar da 862 bin 895 kişiden 996 bin 727’ye yükseldi. 2020 sonunda 103.2 milyar lira olan toplam fon varlığı ise 9 Haziran itibarıyla 87 milyar liraya geriledi.

Türkiye genelinde mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı nisan ayında önceki aya göre 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin kişi oldu. İşsizlik oranı da 0.9 puanlık artışla yüzde 13.9’a yükseldi. Tarım dışı işsizlik oranı 1.3 puan artışla yüzde 16.2’ye çıkarken, genç nüfustaki işsizlik oranı da 0.1 puanlık artışla yüzde 25.6 oldu.

Yine nisanda zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı (geniş tanımlı işsizlik) da önceki aya göre 1.7 puan artarak yüzde 27.4’e çıktı.

Ayrıca DİSK-AR’ın raporuna göre geniş tanımlı işsiz sayısı 2020’nin aynı ayına kıyasla 650 bin artışla 9 milyon 837 bin kişiye ulaştı. Yine TÜİK’e göre istihdam edilenler nisanda önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 28 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı 0.4 puanlık azalışla yüzde 44.2, işgücü 83 bin kişi artarak 32 milyon 567 bin kişi, işgücüne katılma oranı 0.1 puan artışla yüzde 51.3 oldu.

‘TAM ZAMAN’ YERLERDE

DİSK-AR ise alternatif istihdam hesaplaması yaparak 2021’in ilk çeyreğinde kayıtlı ve tam zamanlı istihdamın (KATİ) 18.8 milyon kişi, istihdam oranının yüzde 29.7 olduğunu duyurdu.