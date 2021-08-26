IMF'den Türkiye’ye 6,3 milyar dolar verildi! Hazine ve Maliye Bakanlığı kabul etti

26 Ağustos 2021 Perşembe, 18:00

IMF’den gelen özel çekme haklarına (SDR) ilişkin açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF’nin 190 ülkeye SDR tahsis ettiğini, Türkiye’nin de 0,98 sermaye payı nedeniyle 6,3 milyar dolarlık para aldığını ve bu tahsisin koşulsuz gerçekleştiğini açıkladı.

"UTANMAYALIM, HER ŞEYİ AÇIKÇA BELİRTELİM"

Sosyal medya hesabından "Sonuçta yeni bir anlaşma olmasa da, üyelikten dolayı devam eden anlaşma kapsamında, IMF parası rezervlerimize girmiş" değerlendirmesinde bulunan Cumhuriyet yazarı Veysel Ulusoy, "Utanmayalım, her şeyi açıkça belirtelim. Bir de, IMF’yi siyasi amaçla kullanırken daha dikkatli olalım" uyarısında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklaması ise şöyle:

Ülkemiz 1947 yılından bu yana IMF üyesi olup, bahse konu kuruluşta yüzde 0,98 sermaye payına sahiptir.

IMF, 23 Ağustos 2021 tarihinde Covid salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla toplam 650 milyar ABD Doları tutarında SDR tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağlamıştır.

SDR tahsisatları üye 190 ülkeye kota payları oranında yapılmaktadır. Örneğin bu son tahsisatla, ABD’ye 112,9 milyar ABD Doları, Almanya’ya 36 milyar ABD Doları, Güney Afrika’ya 4,15 milyar ABD Doları tutarında rezerv imkanı sağlanmıştır. Türkiye’ye ise, IMF’deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar ABD doları tahsis edilmiştir.

IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkan, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır.

SDR tahsisatı tutarı uluslararası rezervlerimizde yer almakla birlikte, bakanlığımızın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdindeki hesaplarında takip edilecektir. SDR tahsisatına ilişkin bilgilere IMFnin internet sitesinden ulaşılabilmektedir.