“İmkan olmadığını düşünüyoruz” ... Deutsche Bank’tan Türkiye için faiz kararı
Alman bankası Deutsche Bank, Merkez Bankası’ndan ilk faiz indirimi beklentisini kasım ayına öteledi.
Deutsche Bank, enflasyonda geçen ay meydana gelen artışın ardından TCMB'nin faiz indirim beklentisinin tarihini ötelerken indirim tahminini daralttı.
Deutsche Bank böylece TCMB'den faiz indirimi tahminlerini azaltan yabancı yatırım bankalarının arasına katılmış oldu.
Deutsche Bank TCMB'den ilk faiz indirimi beklentisini Ekim'den Kasım'a öteledi, yıl sonuna kadar 200 baz puan indirim öngörüsünü 100 baz puana düşürdü.
Deutsche TCMB'nin Kasım ve Aralık aylarında iki kere 50 baz puanlık faiz indirimi yapacağını tahmin etti.
İMKAN OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ
Deutsche Bank analistleri, "Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki önemli artış göz önüne alındığında, kısa vadede faizini düşürmeye imkan olmadığını düşünüyoruz" dedi.
JPMorgan ve Goldman Sachs, enflasyonun temmuz ayında iki yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 18.95'e ulaşmasının ardından geçen hafta faiz tahminlerini aşağı çekmişti.
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