İMO, baro başkanlarının kovulduğu şantiye hakkında açıklama yaptı

25 Haziran 2020 Perşembe, 15:58

"Savunma Yürüyüşü" yapan baro başkanları Eskişehir yolu üzerinde Ankara'ya 300 metre kala durdurulmuş ve yaklaşık 26 saat polis barikatları arasında Elya Center'ın şantiyesinde bekletilmişti.

Şantiyenin şefi olduğunu söyleyen kişi başkanlara "Burası özel mülk, burada çıkın" diyerek bağırmış ve baro başkanlarının üzerine yürümüştü. Polisin araya girmesi sonucu olay yatışmıştı.

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, şantiyeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Ankara İli Çankaya İlçesi Konutkent Mahallesinde, 44049 ada 3 parselde bulunan şantiyenin 28 Mayıs 2019 tarihinde Yapı Kullanma İzin Belgesi aldığı ancak burada yapılan tadilata ilişkin ruhsat belgelerinin sistemde görünmediği ve odalarına tadilat işlemiyle ilgili şantiye şefinin bildirilmediğini belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İskan Belgesi alınmış bir yapıda, ruhsata tabi olması gereken çalışmanın hangi usul ve esaslara göre yapıldığı tarafımızca anlaşılamamakta olup, Baro Başkanlarına yapılan engellemenin inşaat üretim alanında güvenliği sağlamakla alakalı olmadığı anlaşılmaktadır."

Elya Center’da çalışan 30 işçinin maaşının ödenmediği de gündeme gelmişti. 3 aydır maaşını alamayan işçiler kasım 2019’da şantiye önünde eylem yapmıştı.