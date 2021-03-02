'İnanıyoruz' mesajını verdiler
Fenerbahçe, zorlu Trabzonspor deplasmanında aldığı galibiyetle kritik bir 3 puan kazanırken şampiyonluk umutlarını da tazeledi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor karşısında sahaya sürdüğü takımla hem camiasını hem bizleri şaşırtmıştı. Maç başladı, dakikalar ilerledi, gördük ki revizyon işe yaramış. Fenerbahçe bugüne kadar göstermediği pozitif futbolu ilk defa oynadı. İlk 45 dakikada sahanın her bölgesine hakim oldu. Bunu devam ettirirlerse şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürürler. 35’lik Sosa orta bölgede terini son damlasına kadar akıttı, Serdar bütün hava toplarını savuşturdu, Altay yine birkaç topu önledi. Pelkas şık bir gol attı, Mesut Özil etkisiz kaldı. Attila Szalai ise sahanın yıldızı oldu. Sarı-Lacivertli taraftarlar, futbolcuyla alakalı sosyal medyada övgü dolu sözler yazdı, Macar yıldız kısa sürede trend listesine girdi. Szalai için Fenerbahçe’nin yeni jokeri diyebiliriz.
İSABETLİ PASLAR
Szalai mücadeleyi yüzde 85 gibi yüksek bir pas isabetiyle tamamladı. Kestiği ortalarda 4’te 3, uzun paslarda ise 3’te 2 isabet yakalayan Macar yıldız, 1 de kritik pasa imza attı. Girdiği 10 ikili mücadeleden 6’sını kazanan oyuncu, 6 hava topu mücadelesinden de 4’ünde rakiplerine üstünlük kurmayı başardı. Attila Szalai ayrıca 4 top çalma, 2 pas arası ve 3 uzaklaştırmayla savunma anlamında da takımına büyük katkı sağladı.
GUSTAVO BEKLEYİŞİ
Luiz Gustavo, dün saha çalışmalarına başladı, takımdan ayrı özel program dahilinde idman yaptı.
KURTARICI PELKAS
Yunan oyuncu Pelkas, Trabzonspor maçında etkili futbolunu golle taçlandırdı ve Fenerbahçe’ye altın değerinde 3 puan kazandırdı. Teknik direktör Erol Bulut’un sezon başında transferini bizzat istediği Pelkas, attığı bu gol ile bir anlamda geleceği tartışılan hocasını da kurtarmış oldu. Ligde 5 gol, 6 asistlik performansa ulaşan Yunan futbolcu takımında skora en çok katkı veren isim konumunda bulunuyor. Dimitrios Pelkas’ı 6 gol, 4 asist ile Thiam izliyor.
CANER GERİ DÖNECEK Mİ?
Teknik heyet kararıyla Trabzonspor deplasmanı maç kadrosuna alınmayan Caner Erkin’in perşembe günü oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında olup olmayacağı merak ediliyor. Bu uzaklaştırmanın 1 maçlık mı olduğu yoksa devamının gelip gelmeyeceği yarınki antrenmanda belli olacak.
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