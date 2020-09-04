İnce: CHP'den istifa etmeyi düşünmüyorum

04 Eylül 2020 Cuma, 10:50

'Memleket Hareketi'ni Sivas'ta başlatan İnce’nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Türkiye’nin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Böyle bir ortamda Sivas’tan yola çıkıyoruz. Biz kutuplaşma yerine kucaklaşmayı önereniz. Muhalefet hareketi değiliz, derdimiz gelecektir.

GELİN BİR OLALIM DİRİ OLALIM

Bizim derdimiz gençlerin beyin göçünü engellemektir. Bir her türlü ayrımcılığa karşı dik duranlarız. Biz demokrasi ve özgürlük neferleriyiz. Türkiye’yi dijital üretim merkezi yapacağız. Tersine beyin göçünü başlatacağız. Gelin bir olalım diri olalım.

YILBAŞINA KADAR DEPREM PROJEMİZİ AÇIKLAYACAĞIM

Kimse memleketin asıl sorunlarını konuşmuyor. Deprem kapıda bekliyor hiçbir parti bunu konuşmuyor. 30 milyon insan tehdit altında. 7 milyon binanın yıkılıp yeniden yapılması lazım. Bu ciddi bir para. Bununla ilgili arkadaşlarımız depremle ilgili çok önemli bir proje hazırladı. Yılbaşına kadar bunu sizinle paylaşacağız. Büyük sorunları köhnemiş yöntemlerle çözemezsiniz. Biz zihinleri değişim dönüşüme açık insanlarız.

MEMLEKET HAREKETİ MİLLETİMİZ İÇİN BİR ATILIM HAREKETİDİR

Memleket hareketi otoriter bir devlette yaşamak yerine, merkezinde insan olan bir devlette yaşamaktır. Memleket hareketi özgürleşmektir. Memleket hareketi Türkiye'nin bereketi olacaktır.

PARA BULURSAK OTELDE, BULAMAZSAK YÖRÜK ÇADIRINDA

92 parti var kimse finansörlerini sormuyor ama bize soruyorlar. Bir tane kiraladığımız bu otobüs var, 10 yaşında. Sadece otobüs kiraladık, finansörümüz yok. Bize milyon dolarlar lazım değil, bize yürek lazım, cesaret lazım. Mazotunu da ödeyeceğiz sırayla. Para bulursak otelde, bulamazsak yörük çadırında kalacağız Türkiye’nin yeni bir tek adam partisine, tek adam hareketine ihtiyacı yoktur. Ortak akılla, ortak iyiyi bulacak bir oluşuma ihtiyacımız var.

“CHP’DEN İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM”



Konuşmasının ardından Sivas Kongre binasını ziyaret eden Muharrem İnce burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“41 yıldır partiliyim ama cumhuriyeti daha çok seviyorum” diyen İnce, “CHP'den istifa etmeyi düşünmüyorum, buradayım. Ankara'da oturarak bu memleketin sorunlarının çözülemeyeceğini düşünüyorum. Salıdan salıya 45 dakika konuşarak bu ülkenin sorunlarının çözülemeyeceğine inanıyorum. Bu hareketin nereye gideceğine millet karar verecek" diye konuştu.