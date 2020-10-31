İnce, ‘Memleket Hareketi’nin manifestosunu açıkladı

31 Ekim 2020 Cumartesi, 05:30

Memleket Hareketi’ni kuran CHP’li Muharrem İnce, henüz parti kurma gibi bir girişimi olmadığını belirterek “Parti kurma işine zamanı gelince bakarız. Biz şu anda memleketi gezerek yurttaşları dinliyoruz. ‘Oy bölüyor’ diyenler var. Bunu söyleyenler ya art niyetli ya da dört basamaklı hesabı bilmiyor” dedi. Partisini de sert sözlerle eleştiren İnce, “Ben her hafta farklı bir skandal olan partide siyaset yapmaya mecbur muyum?” diye konuştu.

CHP’de parti yönetimini eleştirerek “Memleket Hareketi”ni başlatan İnce, dün Yeşilköy’deki Polat Otel’de çalışma arkadaşlarını tanıtarak hazırladıkları manifestoyu açıkladı. 2 ayda 46 ili gezdiklerini belirten Muharrem İnce, “Sorunları yaratanlar, sorunları çözemezler. Bugün ülkeyi yöneten birisi ‘ekmek yoksa çay için’ diyor. Ona destek olan ise ‘askıda ekmek’ diyor. Muhalefet ise kendi iç sorunlarıyla uğraşıyor. Ortada bir umut yok. Milletin derdine derman yok. Böyle bir ortamda ana muhalefet partisinin oyunun yüzde 60 olması lazım. Milletin derdiyle uğraşmak yerine ülkesinin ve partisinin kurucusunun adını mı kullanacak, soyadını mı kullanacak tartışması yapılıyor. Yazık bu ülkeye, evlatlarımıza. Bu ülkenin Misakımilli ittifakına ihtiyacı var” dedi.

TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE

Ekonomiden dış politikaya, eğitimden sağlığa kadar birçok konuda talep ve görüşlerini açıklayan İnce özetle şunları söyledi: “Yasama, yürütme ve yargı için kuvvetler ayrılığının yanında tarafsız ve bağımsız bir yargı ile hukuk devleti istiyoruz. Herkes için ifade özgürlüğü, din istismarının olmadığı ve terörün her türlüsünü kınayan siyasetçiler istiyoruz. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, iş güvencesi, eşit ve ücretsiz sağlık hizmeti istiyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta barış dünyada barış’ ilkesini onurluca koruyarak, göçmenlerin ve mültecilerin güle oynaya kendi evlerine dönebilmelerinin yanı sıra Mavi Vatan’da ülkemizin haklarını koruyan bir yönetim istiyoruz. İşsizliğin kalıcı çözümü için katma değeri yüksek ürün üreten bir ekonomi modelinin yanı sıra tarımda üreten ve doğal kaynaklarını koruyabilen bir ülke olmak istiyoruz. Üniversiteler için bilimsel özerklik, köy okullarının yeniden açılması ve engelsiz bir okul istiyoruz. Bağımsız bir Merkez Bankası yönetimi ve her şeyden önemlisi Tam Bağımsız Türkiye istiyoruz, yapacağız.”

Açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, “Partiyi bölüyor” iddialarına “Yüzde 50+1’de bölme işlemi olmaz. Bunu söyleyenler ya art niyetli ya da dört işlemi bilmiyorlar. Biz mecbur muyuz her hafta bir skandal olan partide siyaset yapmaya? Atatürk diyemeyeceksin, ‘Gazi Mustafa Kemal derim’ diyeceksin sonra da en büyük örgütün başında duracaksın. Seninle siyaset yapamam ben, ayrılırım, mecbur muyum?” yanıtını verdi. Parti kurup kurmayacağıyla ilgili soruya ise İnce, “Parti kurmak çok kolay. Türkiye’de 92 tane parti var. Biz milleti dinliyoruz. Millet aç, açıkta. Millet kur derse kurarız. Ama artık genel merkeze kapanıp siyaset yapma dönemi bitti” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı yönündeki soruya da İnce, “Şu an Cumhurbaşkanı adayı kimse olamaz. Bizim derdimiz memleket” dedi.