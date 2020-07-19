İnce, Netflix'e sansür iddialarını değerlendirdi, iktidarı örneklerle eleştirdi

19 Temmuz 2020 Pazar, 16:49

Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarışan CHP'li Muharrem İnce, uluslararası sinema ve dizi platformu Netflix'e yönelik sansür iddiaları üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Adalet, şiddet, istismarla mücadele göndermesi yapan İnce, "Kadına şiddeti minimum cezalarla geçiştir, çocuk istismarına “bir kereden birşey olmaz” de, katilleri sal sokağa, yetim hakkı yemişleri ödüllendir; kalk NESSFİLİKS’e sansüre giriş.. Ahlakı yanlış yerde arayan zihniyet; unutma ki yasaklar önce koyan eli bağlar" ifadesini kullandı.

Netflix’in AKP ile yaptığı "eşcinsellik" sansürüyle ilgili pazarlığın sonuçsuz kaldığı ve Türkiye’deki dizi çekimlerinin durdurulduğu öne sürülmüştü.

Öte yandan Muharrem İnce, 15 Temmuz darbe girişimine karışanların kazanılması gerektiğine dair ifadeleri üzerine tepki gören Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış'ı da eleştirdi. Yaramış, dilinin sürçtüğünü söyleyerek özür dilemiş ve "Kendim istifa edersem saygısızlık olur" açıklamasını yapmıştı.

İnce, Yaramış'a yönelik paylaşımında ise "Cumhurbaşkanı istifa et deyince zaten istifa etmiş olmuyorsun, kovulmuş oluyorsun. İstifa etmek için bile icazet bekleyen, şahsi iradesini “şahsım”a devreden bir kişinin yönettiği kuruma, memlekete ne yararı olur?" ifadelerini kullandı.