İnce, ‘Parti kuracak’ iddialarına ilişkin yakınlarına konuşmuş: 4-5 ayda birinci parti hareketi yaratılabilir

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda ikinci çıkacak kişiyi kim olsa destekleyeceğini söyleyen İnce’nin, “Türkiye bu gidişe mahkum değil. 4-5 aylık bir süreçte birinci parti olacak bir hareket yaratılabilir. AKP iktidarının önceki yıllarda ülkeye verdiği zararlardan sorumlu olanların yeniden umut haline getirilmesi kabul edilemez” dediği öğrenildi.

İnce, sosyal medya hesabından ise şu açıklamayı yaptı: “Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar.”