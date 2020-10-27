İnce, AKP'nin eksik gramajlı çay paketini paylaştı!
CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'keyif çayı' çıkışına sosyal medya hesabından fotoğraflı yanıt verdi.
AKP 7. Olağan Kongresi için Malatya'ya giden AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir esnafın "İşsiziz. Evimize ekmek götüremiyoruz" sözlerine karşılık çay paketi uzatarak "Bu sözler bana biraz abartı geldi. Keyif çayı bu. Bu çayı iç" demiş ve büyük tepki çekmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine Muharrem İnce'den yanıt geldi.
AK Parti ambalajlı 200 gramlık çay paketinin tartı üzerinde 180 gram çıktığını sosyal medya hesabından paylaşan İnce, şu ifadeleri kullandı:
"Çaydan çalınmaz, eksik gramaj doğruysa bu olsa olsa özel keyif vergisidir."
October 27, 2020
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