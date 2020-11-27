İnce'den sert tepki: ‘Yerli ve Milli masalı Katar’a kadar sürdü’
CHP’li Muharrem İnce, Türkiye’den Katar’a satılan hisselere tepki göstererek, vekilliği zamanında sorduğu anımsattı. İnce, “Yıllar önce ‘Katar’da ne var maden mi bulduk’, ‘Katar bize ne katar’ demiştik. Katar uçak filosuna bir uçan saray kattı ve Tank Paleti, bankaları, limanları, AVMleri, Borsa İstanbul’un yüzde 10’nu aldı. Yerli ve Milli masalı Katar’a kadar sürdü” dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda imzaladığı ve aralarında Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk hissesinin satıldığı anlaşmaya bir tepki de CHP’li Muharrem İnce’den geldi.
İnce, sosyal medya hesabı Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde Katar’a yaptığı ziyaretlere verdiği soru önergesine ilişkin haber demeçini paylaşarak şunları söyledi:
“Yıllar önce “Katar’da ne var maden mi bulduk”, “Katar bize ne katar” demiştik. Katar uçak filosuna bir uçan saray kattı ve Tank Paleti, bankaları, limanları, AVMleri, Borsa İstanbul’un yüzde 10’nu aldı. Yerli ve Milli masalı Katar’a kadar sürdü.”
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