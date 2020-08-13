İnce'ye rapor sunan Turhan: Raporumuzla ilgilenmedi

13 Ağustos 2020 Perşembe, 15:20

CHP’den ayrılarak parti kuracağı öne sürülen ancak “Hareket başlatacağım” diyen Muharrem İnce bugünkü basın toplantısında bir kez daha Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini gündeme getirip "13 bin sandıkta CHP’nin gözlemcisi yok. 4 milyon oy yapar bu. 4 milyon oyu CHP yalnız bırakmış" dedi.

Üzerinden 2 yıldan fazla zaman geçen bu tartışmayla ilgili İnce'nin dile getirdiği sözler üzerine o dönem Bilgisayar Mühendisleri Odası'nın seçime yönelik oluşturduğu ‘Ne oldu çalışma grubu’ndan bir açıklama geldi.

Çalışmanın içinde olan Yüksek Bilgisayar Mühendisi Bilgehan Turhan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, seçimden sonra hatalı seçim tutanaklarının bazılarının sonuçlara etki edecek kadar önemli olduğunu da vurgulamak üzere İnce'ye rapor olarak sunduklarını ancak İnce'nin buna ilgi göstermediğini dile getirdi.

Turhan'ın paylaşımları şöyle:

1. Haziran seçimlerinden yaklaşık 4 ay sonra Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak hazırladığımız rapor ile birlikte Sayın Muharrem İnce'yi Hoşdere Caddesi'ndeki ofisinde ziyaret ettik. Kendisine ve yanında bulunan arkadaşlarına raporumuzu sunduk.

2. Resmi sonuçlardaki hatalı tutanaklardan ve hatalı uygulamalardan örnekler verip, bunların bazılarının sonuçlara etki edecek kadar önemli olduğunu anlattık. Arkadaşları çok ilgilenmesine rağmen Sayın İnce ilgi göstermedi ve seçim gecesi söylediğini tekrarladı: "adam kazandı".

3. Dolayısıyla, Sayın Muharrem İnce'nin bugün yaptığı "13 bin sandıkta gözlemci yok. 4 milyon oy yapar bu. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar" açıklaması, seçimlerden dört ay sonra bizlere yaptığı açıklamalarla tam bir tezat teşkil ediyor.

Bilgisayar Mühendisleri Odası'nın Haziran 2018 seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili oluşturduğu rapora ulaşmak için tıklayınız.