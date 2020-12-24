İncirlik Üssü'ne düşen drone incelemeye alındı

24 Aralık 2020 Perşembe, 10:17

Alınan bilgiye göre, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında görevli personel, üs bahçesinde düşmüş bir drone buldu. Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölgeye sevk edildi. Drone, incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.