Indiana Jones 5’te sürpriz gelişme
Indiana Jones 5 için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Filmin oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Phoebe Waller-Bridge başrolde yer alırken, serinin unutulmaz müziklerine imza atan John Williams ile de müzik için anlaşma sağlandı.
Phoebe Waller-Bridge, Indiana Jones 5’ın başrollerinde Harrison Ford’a eşlik edecek. James Mangold’un yöneteceği filmin çekimlerine bu yaz başlanması planlanıyor.
Uzun süredir gündemde olan ancak muhtelif sebeplerle bir türlü prodüksiyonuna başlanamayan yeni Indiana Jones filmi, bugün gelen bir haberle bir anda hiç olmadığı kadar heyecan verici bir projeye dönüştü. Harrison Ford‘un Indiana Jones rolüyle geri döneceği yeni filmin başrollerinde Ford’a Fleabag ile harikalar yaratan Phoebe Waller-Bridge‘in eşlik edeceği ortaya çıktı.
Filmloverss'da yer alan habere göre, Harrison Ford‘un kendisiyle özdeşleşen Indiana Jones rolüyle geri döneceği beşinci filmi, ilk dört filmi de yöneten Steven Spielberg’ün yönetmesi bekleniyordu. Ancak Spielberg sürpriz bir kararla filmi yönetmekten vazgeçti. Seriyi, karaktere yeni bir soluk getirebilecek daha genç bir yönetmene bırakmak istediği söylenen Spielberg, bu kez yapımcılıkla yetinmeye karar verdi. Spielberg’in yerini alan isim ise 3:10 to Yuma, Logan, Ford v Ferrari gibi filmlerle tanınan James Mangold oldu.
29 TEMMUZ 2022’DE VİZYONA GİRECEK
Yapımcı olarak filmde yer alacak Steven Spielberg ve Harrison Ford’un yanı sıra Indiana Jones serisiyle özdeşleşen bir diğer isim daha yeni film için geri dönüyor. Zira yeni filmin müziklerini de efsanevi besteci John Williams besteleyecek.
Son olarak 29 Temmuz 2022’de vizyona gireceği açıklanan filmin bu vizyon tarihine yetişmesi artık daha muhtemel görünüyor. Oyuncu kadrosunda Harrison Ford ve Phoebe Waller-Bridge’e kimlerin eşlik edeceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
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