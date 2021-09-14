Indiana Jones filminin setinde norovirüs salgını
Başrol oyuncusu Harrison Ford’un ameliyat olması nedeniyle aksayan beşinci Indiana Jones filminin çekimleri, bu kez norovirüs salgınından etkilendi. 50’den fazla set çalışanı, bulaşıcı hastalık salgını nedeniyle evine gönderildi.
İngiliz macera serisi Indiana Jones’un beşinci filminin çekimleri, norovirüs salgını nedeniyle bir kez daha risk altına girdi. 50’den fazla Pinewood Stüdyoları çalışanı, Buckinghamshire’daki setten evlerine gönderildi.
(Norovirüs: ishal ve kusma belirtileri gösteren, mide bağırsak sisteminin bakteri, virüs veya parazitlerle oluşan enfeksiyonu)
Filmin 79 yaşındaki başrol oyuncusu Harrison Ford, omzundaki incinme nedeniyle ameliyat olmuş, bu, onun üç ay setten uzak kalmasına yol açmıştı. Ameliyat nedeniyle aksayan çekimler, bu defa bulaşıcı hastalık yüzünden sekteye uğradı.
The Sun gazetesinin haberine göre, Harrison Ford ve filmin diğer yıldız oyuncuları, bulaşıcı hastalık salgınından etkilenmedi. Çalışanların bir kısmının da Covid ile mücadele ettiğini söyleyen set görevlileri, filmin iki taraftan da darbe yediğini söyledi.
Kaynaklar, 50’den fazla kişinin çalışamaz duruma geldiğini, ancak filmin büyük yıldızlarının bu kişiler arasında yer almadığını belirtti.
‘BAŞROL DEĞİŞECEK’ İDDİASI
Geçtiğimiz günlerde, macera serisinde, Phoebe Waller-Bridge’in, kurgusal Indiana Jones karakterinin kadın versiyonuyla Harrison Ford’un yerine geleceği konuşulmuştu. Film endüstrisi, Fleabag filmi yıldızının ana Indiana maceracısı rolünü devralacağı, böylece Disney’in 1981’de başlattığı seride ilk kez kadın başrol olacağı söylentisiyle çalkalanmıştı. Daha sonra Bridge’in, gelecek yıl gösterilecek filmde Indiana Jones’un arkadaşı olarak rol alacağı öğrenildi.
İddiaya göre filmin yapımcısı Kathleen Kennedy büyük değişiklikler yapmak ve başrolde bir kadına yer vermek istiyor.
Indiana Jones 5’in 22 Temmuz 2022’de vizyona girmesi bekleniyor.
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