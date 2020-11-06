‘İndirim için ilişki yalanı’

06 Kasım 2020 Cuma, 06:00

Koyuncu’nun kuzeni Zahide Çetin, “Ramazan Dilgen ile kuzenim arasında gönül ilişkisi yoktu. İncelenen telefon kayıtlarında, Dilgen’e ait tek bir mesaj bulunmadı. Son zamanlarda çok borcu olduğunu duymuştuk. Kuzenim Nazmiye Koyuncu yeni doğan bebeği için mevlit yaptı. Mevlitte de çok sayıda altın ve para takılmıştı. Tahrik indirimi alabilmek için kuzenimle ilişkisi olduğu yalanını söylüyor” dedi.

Nazmiye Koyuncu’nun eşi Selman Koyuncu, 31 Aralık 2019’de eve geldiğinde eşini 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanmış halde buldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunda şüpheli Ramazan Dilgen, cinayeti kendisinin yaptığını itiraf etmişti. Evli ve hamile eşi olduğu öğrenilen Dilgen’in polis sorgusunda, “Nazmiye ile gönül ilişkimiz vardı. Evlendikten sonra da görüşmeye devam ediyorduk. Cinayet günü aramızda tartışma çıktı. Kendimi kaybettim” dediği öğrenildi. Ayrıca Dilgen’in Nazmiye Koyuncu’yu bıçakladıktan sonra cüzdan ve küpelerini alarak kaçtığı tespit edilmişti. Dilgen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Koyuncu ailesinin avukatı Serhat Tolga Sezer ise “Nazmiye Koyuncu’nun kesinlikle Ramazan Dilgen ile gönül ilişkisi yoktur. HTS kayıtları incelendiğinde iddia edilen ilişkiye dair tek bir delil bulunamadı. Dilgen, canavarca hisle yaptığı cinayeti kabul etmiyor ve bahaneler bulmaya çalışıyor ” ifadelerini kullandı.

