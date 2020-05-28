İnfaz düzenlemesi sonrası Alo 183’e kadın şiddeti mağduru 2 bin 506 başvuru yapıldı

28 Mayıs 2020 Perşembe, 06:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, şiddet mağdurlarının ulaşabileceği özel telefon hattının hâlâ açılmadığına, Alo 183’e salgın dönemindeki yoğunluk nedeniyle şiddet mağduru kadınlar tarafından ulaşmakta zorluk yaşandığına ve bu hattın yetersiz kaldığına dikkat çekti.

CHP’li Karaca, infaz düzenlemesinde kadına şiddet faillerinin de tahliye edildiğine, bu durumun kadına şiddet riskini artırdığına dikkat çekti. Karaca konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verirken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne de (CİMER) sorular yöneltti.

CİMER’den gelen yanıtta, infaz düzenlemesinin Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından 15 Nisan – 5 Mayıs dönemini kapsayan 20 günlük dönemde Alo 183 hattına 2 bin 506 başvuru yapıldı.

Başvurular sırasıyla en fazla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Gaziantep’ten oldu. Karaca’nın şiddet mağduru kadınlarla ilgili infaz düzenlemesinin ardından salıverilen failler hakkında bilgilendirme yükümlülüğünün zamanında yerine getirilip getirilmediği konusundaki sorusu ise yanıtsız kaldı.

Karaca, faille mağdurun aynı evde kalmak zorunda olması gözetilerek özel tedbirler alınıp alınmadığı, salıverilen faillerin sayısı ve illere göre dağılımının ne şekilde gerçekleştiği, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yıl başında çıkarılan genelgenin etkin uygulanıp uygulanmadığı, sığınma evlerine yerleştirilen kadın sayıları gibi sorularına da yanıt verilmedi.

Karaca, sorularına yanıt verilmemesini, “Bakanlık ya veri tutmuyor ya almadığı önlemleri itiraf etmekte zorlanıyor. Saraydan gelen talimatları uygulamak için yarışa girenler kadına yönelik şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesinde etkin ve somut adım atmıyor” şeklinde değerlendirdi. Bakanlığın şiddetle ilgili doğrudan bir özel hattı olması gerektiğini vurgulayan Karaca, “Bakanlık, şiddet nedeniyle bu hattı arayan kadınların illerinde Emniyet, Jandarma, Bakanlık ilgili birimlere yönlendirildiklerini söylüyor.

İçişleri, Adalet ve ilgili bakanlıklarla şiddetin yaşandığı acil durum sonrası sürecin ne şekilde işlediğinin koordinasyonla takibi gerekiyor” dedi.