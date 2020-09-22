İngiliz basını: Koronavirüs büyük Türk düğünü rüyasına darbe vurdu

22 Eylül 2020 Salı, 09:45

Türkiye’de özellikle 4 Ağustos’tan beri vaka sayısı 1000’in üzerinde seyrederken İngiltere’nin köklü gazetelerinden The Guardian, Türkiye’de yaşananlarla ilgili kapsamlı bir dosya haber hazırladı. Gazetenin İstanbul muhabiri Bethan McKernan imzalı haberde, “Koronavirüs büyük Türk düğünü rüyasına darbe vurdu” başlığı kullanıldı.

Gazete, vaka sayısının artmasıyla birlikte kalabalık düğünlere getirilen kısıtlamaları merceğine alırken bazı gelin ve damat adaylarının yaşadıklarını aktardı.

Bu yıl içerisinde düğün tarihini üç kere değiştiren Nalan Altaş (36) isimli bir kadın, “Ben her zaman sevdiklerimin ve bütün ailemin yanımda olduğu bir düğün günü yaşamak istiyordum fakat düğünlere 1 saat sınırlaması getirilince bütün planımızı iptal etmeye karar verdik. Psikolojik olarak yıkılmış durumdayız ve maddi olarak da çok zordayız” ifadesini kullandı.

BAŞLI BAŞINA BİR ENDÜSTRİ

Sözcü'den Yiğit Can Kaytmaz'ın Guardian'dan aktardığı habere göre, cuma günü 1771 günlük vaka ile Mayıs ayından beri en yüksek sayıya ulaşan Türkiye’de koronavirüs günlerinde düğünlerde yaşanan “korku” hikayelerinin sıklıkla medyaya yansıdığına dikkat çekilirken, Trabzon’da bir düğünün gelin tarafında test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla birlikte iptal edildiği ve Kayseri’de koronavirüs olan bir kadının 3 gün içerisinde 5 düğüne giderek hastalığı bulaştırdığına dair haberler hatırlatıldı. The Guardian, koronavirüs yasaklarının en sıkı olduğu zamanlarda bile insanların gizlice eğlendiği ve etkinlikler düzenlediğini yazdı.

4 Eylül’den itibaren sosyal mesafeli ve dans ya da ikram servisinin olmadığı düğünlerin yapıldığı ve gönüllü düğün denetçilerinin görev yaparak kontrol ettiğini yazan The Guardian, “Büyük düğün etkinliklerini ve kutlamaları kesmek ekonomiye zarar vermeden virüsün yayılmasını engellemek isteyen Türkiye için çok önemli bir taviz. Türkiye’de normalde yılda 600 bin düğün oluyor ve düğün endüstrisi başlı başına 98 milyar liraya denk geliyor.

“EN YOĞUN DÖNEM EYLÜL AMA…”

Kasımpaşa’da bir düğün salonu işleten Tolga Türkük, “Normalde Eylül ayı yılın en yoğun dönemiydi. Birçok müşterimiz yazı Karadeniz’de geçirip büyük kutlamalarını ve düğünlerini sonbaharda buraya dönünce gerçekleştiriyordu. Fakat bu yıl takvim bomboş. Yazın, yasaklar kaldırılınca tekrar çalışmaya başladık fakat şimdi tekrar hepsi iptal edildi. Geçen yıl haftada 3-4 düğün yapıyorduk fakat bu yıl hiçbir şey yok” dedi.

Şanlıurfa’da çalışan bir aile doktoru Rohan Benek ise özellikle bayram sonrasında ve yazın yapılan düğünlerin ardından vaka sayısının artış gösterdiğini hatırlatarak, “İş arkadaşlarım çok yoruldu. Covid-19’a karşı diğer herkesten daha çok risk altındayız. Eğer insanlar 2021’de düğün yapmak istiyorsa, o zaman uyarıları dinlemeli” dedi.