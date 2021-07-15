İngiliz basınından çarpıcı iddia: Putin'in 'çok gizli' Trump dosyası basına sızdı
Guardian'ın eriştiği belgelere göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, bir ulusal güvenlik konseyi kapalı oturumunda, 2016 ABD başkanlık seçimlerinde, Ruslar tarafından "zihinsel olarak dengesiz" bulunan eski ABD Başkanı Trump'ı desteklemek için 'çok gizli' bir casusluk operasyonuna izin verdi.
Guardian'da yer alan habere göre, belgelerde "fevri, zihinsel olarak dengesiz ve aşağılık kompleksi çeken dengesiz bir birey" olarak tanımlanan Trump'ın kısa bir psikolojik değerlendirmesi yer alıyor.
Bağımsız uzmanlar bu belgelerin gerçek olduğunu söylerken, Kremlin tüm iddiaları reddediyor.
ÜÇ ÖRGÜTLE OPERASYON
Habere göre, sözü edilen ulusal güvenlik konseyi kapalı oturumu 22 Ocak 2016'da Rusya cumhurbaşkanı, ülkenin en üst düzey istihbarat şefleri ve üst düzey bakanların katılımıyla gerçekleşti. İddiaya göre toplantıda, Putin'in imzasını taşıyan bir kararname ile üç Rus istihbarat örgütüne, 2016 seçimlerinde Trump'ı desteklemenin pratik yollarını bulmaları emredildi.
Putin'e sadık uzman birimler tarafından hazırlanan bir raporda, Trump'ın zaferini garanti altına almak için "mümkün olan tüm gücün" kullanılması tavsiye edildi.
Guardian'a göre belgeler, genel ton ve baskı bakımından Kremlin'in tarzıyla uyumlu.
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