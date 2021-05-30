İngiliz dergi atıkların Türkiye'ye gönderilmesiyle alay etti
İngiltere’nin geri dönüştürülemeyen çöplerinin yarısını ithal eden Türkiye, İngiliz hiciv dergisi Private Eye’da dalga konusu oldu. Derginin bazı geri dönüşüm sembollerinin ‘açıklandığı’ bölümünde, “Türkiye’ye götürülecek ve yakılacak” ifadeleri yer aldı.
Şubat ayında yayımlanan Greenpeace raporuna göre Türkiye, İngiltere’den 209 bin 600 ton çöp ithalatı gerçekleştirdi. 2020 yılının rekoru olan bu rakam, Türkiye’nin İngiltere’den çöp ithalatında yüzde 36’lık bir artışı ifade ediyor.
Birçoğu Türkiye’ye gönderilen atıkların dalga konusu yapıldığı İngiliz hiciv dergisi Private Eye’da, geri dönüşümü son derece önemli polietilen tereftalat içeren plastikler için "Bu dikkatlice geri dönüştürülecek. Şaka şaka! Türkiye’ye götürülüp yakılacak” ifadesi yer aldı.
Dergideki sembollerin yanında sırasıyla şu ifadelere yer verildi:
"Şu kafa karıştırıcı geri dönüşüm kılavuzunun tamamı:
- Bu Türkiye'ye götürülecek ve yakılacak.
- Bu da öyle olacak.
- Aslında bu da doğrudan Ankara'ya ve tam çöp yakma fırınlarının içine.
- Bu dikkatlice geri dönüştürülecek. Şaka şaka! Türkiye'ye götürülecek ve yakılacak."
Kullanım alanı en yaygın plastiklerden olan PET, birçok içecek şişelerinde ve bazı ambalajlarda bulunuyor. Tekraren kullanılması sağlığa zararlı olduğu ifade edilen PET içeren plastiklerin geri dönüştürülmesi gerekiyor. Çünkü hem insan sağlığına hem de doğaya zarar veriyor.
Kaynak: Karar
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