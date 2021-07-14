Jadon Sancho: "Irkçılık sorunu yeni bir şey değil"
EURO 2020 finalinin ardından ırkçı saldırılara maruz kalan oyunculardan Jadon Sancho, toplumun bu olaylara daha fazla tepki vermesi gerektiğini belirterek "Üzgünüm ama bu ırkçılık sorunu yeni bir şey değil. Nefret asla kazanamayacak." dedi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transferi gündemde olan Borussia Dortmundlu Sancho, İtalya'ya penaltılarda kaybettikleri EURO 2020 finalinin ardından sosyal medyada maruz kaldığı ırkçı saldırılara, Instagram hesabından cevap verdi.
Marcus Rashford ve Bukayo Saka'nın da benzer ırkçı saldırılara maruz kaldığını hatırlatan Sancho, "Üzgünüm ama bu ırkçılık sorunu yeni bir şey değil. Toplum olarak daha iyisini yapmalı ve bu insanları hareketlerinden sorumlu tutmalıyız. Nefret asla kazanamayacak. Benzer istismarlara birçok genç maruz kalıyor. Dizlerimizin üstünden kalkmalı ve rüyalarımızın peşinden koşmalıyız." ifadelerini kullandı.
"DUYGULARIMI TARİF ETMEKTE ZORLANIYORUM"
Maç sırasında penaltı kaçırdığı için büyük üzüntü duyduğunu vurgulayan Sancho, takım arkadaşları, teknik ekip ve taraftarlardan özür dileyerek, "Penaltıyı kaçırdığımda, kariyerim boyunca kendimi en kötü hissettiğim anı yaşadım. Duygularımı tarif etmekte zorlanıyorum. Finaldeki yenilgi, uzun süre iz bırakacak olmasına rağmen bu turnuvada takım performansı olarak birçok pozitif durum da yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.
İngiltere Milli Takımı'nda forma giymekten gurur duyduğunu vurgulayan 21 yaşındaki oyuncu, bu turnuvadaki hatalarından ders çıkarmaları halinde çok daha başarılı sonuçlar elde edebileceklerine inandığını belirtti.
Maçta İngiltere'nin son üç penaltısını kaçıran Rashford, Sancho ve Saka hakkında çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından hakaret içerikli yorumlar paylaşılmasının ardından UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaşananları kınamıştı.
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