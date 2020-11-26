İngiliz gazetelerinden Maradona için 'çirkin' manşetler

26 Kasım 2020 Perşembe, 08:57

Ünlü İngiliz gazeteleri Maradona’nın ölüm haberini 1986 Dünya Kupası’nda ikonik hale gelen ‘Tanrının eli’ üzerinden görerek ‘Şimdi o tanrının elinde’ manşetlerini attı. Aynı başlıkla çıkan 4 gazete de Maradona’nın 1986 Dünya Kupası Çeyrek Finali’nde elle attığı gol fotoğrafını kullandı.

Futbol kamuoyunun Pele ile birlikte yüzyılın futbolcusu olarak kabul ettiği Maradona’nın ölüm haberini bu manşetlerle yayınlayan gazeteler sosyal medyada da büyük tepki çekti.

Fransa’nın kapaklarıyla ünlü L’Equipe gazetesi ise Maradona’nın ölümü için ‘Tanrı öldü’ manşetini kullandı.

Hatırlanacağı üzere Diego Maradona, 1986 Dünya Kupası’nda futbol tarihine geçen golü elle atıp atmadığı sorusuna “Tanrı’nın eliydi” demişti. İngiltere’yle yapılan 4 yıl önceki savaşı hatırlatan Arjantinli, golün sembolik bir intikam olduğunu da dile getirmişti.

60 yaşında hayatını kaybeden Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin'in İngiltere'yi 2-1 yendiği maçta attığı ikinci gol, birçok otorite tarafından “yüzyılın golü” olarak kabul edilir ancak daha çok ilk golü yani “Tanrı’nın eli” her şeyden daha fazla konuşulmuştur.

22 Haziran 1986’yı gösterdiğinde Meksika’nın ünlü Aztek Stadı’nda iki futbol devi Arjantin ve İngiltere karşı karşıya gelmişti. Arjantin ile İngiltere, Falkland Savaşı’ndan sadece 4 yıl sonra 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde birbirlerine rakip olmuş yarı finale çıkan 2-1’lik skorla Arjantin olmuştu. Diego Maradona’nın rakip filelere yolladığı ilk gol belki de yüzyıllar boyunca unutulmayacaktı.

O MAÇ UNUTULMADI

Mücadelede dakikalar 51’i gösterirken gelişen Arjantin atağında Hodge’ın ters vuruşunda penaltı noktasına doğru koşan Diego Maradona, kaleci Shilton karşısındaki yaklaşık 30 santimetrelik boy dezavantajını eliyle kapatmış ve İngiliz file bekçisinden önce topa dokunarak gol atmıştı.

Bu golden sadece 4 dakika sonra bir kez daha sahne alan Diego Maradona, Hector Enrique’den aldığı topu 60 metre sürerek Peter Beardsley, Peter Reid, Terry Butcher, Terry Fenwick ve Peter Shilton’ı; sonra yine Butcher’ı alt ederek ağları havalandırmıştı. Futbol açısından çok daha zor ve estetik olan bu gol değil, ilki hafızalara kazınmıştı.

4 YIL ÖNCEKİ FALKLAND SAVAŞI’NI HATIRLATMIŞTI

Asif Kapadia’nın yönetmenliğini yaptığı belgeselde bu konuya dair açıklama yapan Maradona, golden 4 yıl önceki Falkland Savaşı’nı hatırlatmış ve bu golün sembolik bir intikam olduğunu dile getirmişti. Arjantinli efsane, o dönem İngilizlerin “Tanrı bize yardım elini uzattı” deyimini sık sık kullandığını belirtmişti.

Kaynak: Skor