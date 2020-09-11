İngiliz golfçülerin rotası sonbaharda Türkiye

11 Eylül 2020 Cuma, 13:02

Golf Milli Takımlar Bölge Antrenörü Bekir Kara, "Pandemi sonrası şu andaki görüntü beklediğimizden çok çok daha iyi, golfçüler gelmeye başladı. Özellikle şu anda İngiltere'deki golfçüler İspanya ve Portekiz'e uçuşların yasak olmasından dolayı tamamen ülkemize gelecek. Ekim ve kasım ayı golf turizmi için iyi aylar. Sonbahar ayını da iyi geçireceğimizi düşünüyorum" dedi.

Koronavirüs pandemisi sonrası golf sahalarında yeni kuralların uygulanmaya başladığını hatırlatan Bekir Kara, şunları söyledi:

"Tüm dünyada geçerli olan kurallar değişti. Golf sahasında deliğin olduğu bayrak; pandemi öncesi çıkarıp topu deliğe atıyorduk. Şu anda o bayrağa dokunmak yasak. Kum engeller de vuruştan sonra tırmıkla düzeltilirdi. Şimdi tırmık yok. Ortalama bir golf sahası 700 dönümden oluştuğu için sosyal mesafe olarak bir sıkıntı yok. Oyuncular arası çıkış 10 dakika ara ile olunca gruplar birbirini görmüyor. Birçok kural değiştirildi."

Serik bölgesinde çok sayıda golf kulübü var.