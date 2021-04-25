İngiliz istihbaratının tepe ismi Richard Moore'dan Türkiye yorumu
İngiltere'nin eski Ankara büyükelçisi Richard Moore, İngiliz istihbarat birimi MI6'in başına geldikten sonra en kapsamlı röportajını verdi. Moore, röportajında Türkiye ile ilgili de açıklamalarda bulundu.
Sunday Times gazetesine demeç veren Richard Moore, 112 yıllık MI6’in kamuoyuna açık bir şekilde tanıtılan ilk başkanı ve aynı zamanda İngiltere'nin eski Ankara büyükelçisi görevinde bulunmuş bir isim.
Yeni görevine geldikten sonra en kapsamlı röportajını veren Moore, çalışma hayatı boyunca yaşadıklarını ve geleceğe dair planlarını anlattı.
MI6’in 17’nci başkanı olan ve uzun yıllar Türkiye’de diplomat olarak görev yapan Moore, "Halk bizim ajanlarımızın ya da metotlarımızın detaylarını bilemiyor ama onları korumak için elimizden geleni yaptığımızı bilmelerini istiyoruz" dedi.
Görevi boyunca sıkı bir Beşiktaş taraftarı olduğunu söyleyen Moore, taraftar kimliğiyle sık sık gündeme geliyordu.
Türkiye’de görevdeyken Twitter hesabı açan Moore, "O dönemde genelde komplo teorilerine karşı yanıt vermek ve Birleşik Krallık’ı anlatmaya çalışıyordum. Türkiye’de komplo teorilerini çok seviyorlar" dedi.
RUSYA YORUMU
Donbass'taki gelişmeler hakkında da konuşan Moore, Londra'nın Ukrayna sınırında çok sayıda Rus askerinin bulunmasından ve 'istila' olasılığından endişe duyduğunu belirterek "İngiltere ve ABD, Rusya'yı komşu ülkede yapacağı istilanın ciddi sonuçları olacağı konusunda uyardı" dedi.
Video Haberler
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Kucağımda çocuk var
- Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı
- Feci kaza! Yaralılar var
- İzmir'de boş arazide kurulan çadırda skandal görüntüler
- Sarıklı cübbeli kişi, sigara içenlere bağırdı
- Kısıtlamada evinden uzak marketlere gidenlere ceza
- Sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı
En Çok Okunan Haberler
- Üçüncü kişi yeğeni çıktı
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Biden'dan bir skandal daha
- Araç lastiklerinde yeni dönem 1 Mayıs'ta başlıyor
- İmamoğlu veya Yavaş Cumhurbaşkanı adayı gösterilecek mi?
- Soylu ile Atay arasında sert tartışma
- Altay tepki gösterdi, Yanık paylaşımını sildi
- AKP'nin Etik Kurulu Başkanı Soylu'ya zehir önerdi
- CHP'nin emekli ikramiyesine zam teklifi Meclis'ten döndü
- Eski Yargıtay Başkanı'ndan Bahçeli’ye yanıt