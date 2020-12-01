İngiliz kahve zinciri Caffè Nero'dan milyarder kardeşlere ret

01 Aralık 2020 Salı, 15:20

İngiliz kahve dükkanları zinciri Caffè Nero, EG Group'un sahibi olan milyarder kardeşlerın devralma teklifini reddetti.

Guardian'ın haberine göre, perakende gıda zinciri Asda'yı da satın alan Issa kardeşler, kahve zinciri ile kreditörleri arasındakı önemli bir toplantı öncesinde teklifte bulundular.

Caffè Nero, satışların salgın kilitlenmesı nedeniyle durmasının ardından kiralarının düşmesini sağlayacak bır kurtarma anlaşması için onay istiyor.

Şirket, Issa kardeşlerin teklifini "fırsatçı" bularak reddetti ve planlarına devam edeceğini acıkladı. Kendi markasına ait 650 adet mağazaya ve 150 Harris & Hoole kahve dükkanına sahip olan kahve zinciri, pandemi sırasında şehir merkezlerinde azalan ziyaretçi trafiğinden büyük darbe aldı.