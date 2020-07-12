İngiliz Kraliyet Ailesi: Maske takmamak sarhoş araç sürmekle eş değer olmalı

12 Temmuz 2020 Pazar, 16:05

Halka açık ve özellikle kapalı kamusal alanlarda herkesin yüz maskesi takması gerektiğinin altını çizen Ramakrishnan, bu eylemin hem bizleri hem de çevremizi koruyabileceğini gösteren yeni kanıtlara ulaşıldığını belirtti.

Ramakrishnan açıklamasında, "Halk el yıkama ve mesafe kurallarını özümsedi ancak yüz kapama konusunda hala oldukça şüpheci" dedi. Ramakrishnan, toplu taşıma araçlarında çok kişinin maske takmayarak kuralları ihlal ettiğini sözlerine ekledi.

İngiliz Kraliyet Topluluğu başkanı Venki Ramakrishnan

DÖRT İNGİLİZDEN ÜÇÜ MASKE TAKMIYOR

Ramakrishnan, Royal Society internet portalında yer alan sözlerine şöyle devam etti:

"Eskiden birkaç kadeh içki içip aracınızı evinize sürmek ve aynı zamanda bu işi emniyet kemeri olmaksızın gerçekleştirmek normaldi. Bugün her ikisi de kötü davranışlar olarak kabul ediliyor, maskeler de bu şekilde ele alınmalı..."

Araştırmacılar, İngilizlerin yüz maskesi kullanımında diğer ulusların gerisinde olduğunu ve bu bağlamda Nisan ayında İngilizlerin %25'i, İtalyanların %83.4'ü, Amerikalıların %65.8 ve İspanyolların da %63.8'inin maske kuralına riayet ettiğini tespit etti.