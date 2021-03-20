İngiliz medyası: Fenerbahçe Liverpoollu yıldızı istiyor
İngiliz basını, 29 yaşındaki Xherdan Shaqiri ile üç kulübün ciddi biçimde ilgilendiğini iddia etti. Fenerbahçe, Lazio ve Sevilla, Shaqiri için transfer yarışına girdi.
İngiliz basını Fenerbahçe'nin Liverpool'un kanat oyuncusu Xherdan Shaqiri ile ilgilendiğini yazdı.
Liverpool Echo'nun haberine göre Fenerbahçe, İsviçreli yıldızın transferi için Lazio ve Sevilla ile kıran kırana bir mücadele içine girmiş durumda.
Liverpool Echo'nun haberinde Shaqiri transferinde en şanslı kulübün Lazio olduğu ancak Fenerbahçe'nin de bu işi sonuna kadar kovalayacağı yazıldı.
Kanarya bu sezon hücum hattına kattığı isimlerden istediği verimi alamamıştı.
İsviçreli yıldız kariyeri boyunca Basel, Inter, Bayern Münih gibi büyük kulüplerin formasını taşıdı. İsviçre Milli Takımı'nda 83 defa boy gösterdi. 22 golü bulunuyor.
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