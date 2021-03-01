İngiliz profesörden Down sendromlu bebekler için akıl almaz öneri!
İngiliz yazar ve evrimsel biyoloji profesörü Richard Dawkins, Down sendromlu bebeklerin dünyaya getirilmesinin "ahlaka aykırı" olduğunu söyledi
İngiliz yazar ve evrimsel biyoloji profesörü Richard Dawkins, Down sendromlu bebeklerin dünyaya getirilmesinin "ahlaka aykırı" olduğunu söyledi. Dawkins, korkunç isteğini, “Bu bebeklerin dünyaya getirilmeleri ahlaka aykırı” sözleriyle açıkladı. Yazar, açıklamasının ardından yoğun tepki çekti.
“Down sendromlu bebeklerin kürtajla alınmasını” savunan Oxford’lu profesör, kendisine Twitter’dan yazan bir kullanıcının, “Dürüst olmak gerekirse, Down sendromlu bir bebeğe hamile kalırsam ne yapardım bilmiyorum. Gerçekten ahlaki bir ikilem” şeklindeki ifadelerine “Kürtaj yaptırıp yeniden denersin. Seçeneğin varsa, onu dünyaya getirmek ahlaksızlık olur” diyerek yanıt verdi.
'ET YİYENLERİN KÜRTAJA KARŞI ÇIKMAYA HAKKI YOK'
Habertürk'te yer alan habere göre, açıklamasından kısa süre sonra eleştiri yağmuruna tutulan yazar, duruşunun “Ceninlerin insanî duyguları olmadığı için çok medeni” olduğunu belirtti.
Dawkins, “Kürtaj tartışmasına önemli soru ‘o bir insan mı?’ değildir. Asıl sorulması gereken ‘O acı çekecek mi?’ olmalıdır” dedi ve ekledi: “Özellikle et yiyen insanların kürtaja karşı çıkmaya hakkı yoktur.”
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