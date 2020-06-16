İngiliz uzmanlar uyardı: 1.7 milyar kişi risk altında

16 Haziran 2020 Salı, 09:46

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede dünya çapında bir krize dönüşerek 8 milyonu aşkın insana bulaştı. Salgını kontrol altına aldıklarını düşünen ülkeler normalleşme yolunda önlemleri birer birer kaldırsa da, ikinci dalga korkusu geçmiş değil.

Uzmanlar, bir yandan ilaç ve aşı geliştirmek için amansız mücadelesini sürdürürken, diğer yandan da hastalığın şifrelerini ortaya çıkarmaya çalışıyor. Londra Hijyen ve Tropik Tıp Okulu, bu anlamda çarpıcı bir çalışmaya imza attı.

Uzmanlar, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 20’sine denk gelen 1.7 milyar kişininin altta yatan sağlık sorunları nedeniyle corona virüsü açısından yüksek risk kategorisinde olduğunu öne sürdü.

350 MİLYON KİŞİ AĞIR GEÇİREBİLİR

Sözcü'nün Lancet dergisinde sonuçları yayımlanan çalışmadan aktardığı habere göre; obezite, kalp hastalıkları, diyabet ve HIV’le mücadele eden dünya üzerindeki her beş kişiden biri Covid-19 açısından da büyük tehlike altında.

Ancak virüse yakalansa bile nüfusun yüzde 4’ünün, yani 350 milyon kişinin hastanede tedaviye ihtiyaç duyacak kadar hastalığı ağır geçirebileceği belirtiliyor.

AŞIDA ÖNCELİK VERİLMELİ

Çalışmayı yürüten ekipten Andrew Clark, “Ülkeler kısıtlamaları kaldırmaya devam ederken, hükümetler risk gruplarındaki kişileri korumak için yollar aramayı sürdürüyor. Yaptığımız çalışma, risk grubundaki kişilere göre sosyal mesafe kurallarının belirlenmesinde yol gösterici olabilir” dedi.

Clark, geliştirilecek Covid-19 aşısının dağıtımında da yüksek risk grubundaki bu kişilere öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti.