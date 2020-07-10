İngiliz yardım kuruluşu: Açlıktan ölenler hastalıktan ölenleri geçebilir!

10 Temmuz 2020 Cuma, 11:20

İngiltere merkezli yardım kuruluşu Oxfam, korona virüsüyle bağlantılı açlık nedeniyle bu yılın sonlarında günde 12 bin kişinin açlıktan ölebileceği uyarısında bulundu. Kurumun raporunda, Covid-19’la bağlantılı olarak artan küresel açlık nedeniyle ölenlerin sayısının, hastalıktan ölenleri geçebileceği belirtildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Raporda salgın nedeniyle milyonlarca kişinin daha açlığa maruz kaldığı, kapatılan sınırların, sokağa çıkma yasaklarının ve seyahat kısıtlamalarının zaten zor durumda olan ülkelerde tedarik zincirlerini sekteye uğratıp gelirleri düşürdüğüne dikkat çekildi.

AFGANİSTAN’DA ŞİMDİDEN 1 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ

Rapora göre salgın nedeniyle Afganistan’da şimdiden bir milyon kişi daha açlık sınırına itildi; ülkede açlık sınırında yaşayanların sayısı geçtiğimiz eylül ayından mayıs ayına dek 2.5 milyondan 3.5 milyona yükseldi. Nüfusun üçte ikisinin gıdaya erişiminin sınırlı olduğu Yemen’deki insani krizin de iyice derinleştiği belirtildi.

Kurum, Afganistan ve Yemen’in yanı sıra Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Venezuela, Sahel, Etiyopya, Sudan, Güney Sudan, Suriye ve Haiti’yi giderek büyüyen bir açlık sorunuyla karşı karşıya kalacak ülkeler olarak sıraladı.

‘EN YOKSUL İNSANLARIN DURUMU DAHA DA KÖTÜLEŞTİ’

Kurumun Direktörü Danny Sriskandarajah, “Covid-19’un zincirleme etkileri, virüsün kendisinden daha yaygın. Dünyanın en yoksul insanlarının milyonlarcası, açlık ve yoksulluğa daha da fazla itiliyor. Hükümetlerin bu öldürücü hastalığın yayılmasını engellemesi hayati önemde aynı zamanda, belki de daha fazla insanın açlıktan ölmesini engellemek zorundalar” dedi.

‘BREZİLYA VE HİNDİSTAN İÇİN DE ENDİŞELİYİZ’

Oxfam raporunda, Güney Sudan ve Suriye gibi zaten açlıkla ilgili toplumsal sorunları bulunan ülkelerde durumun kötüleştiği, bununla birlikte, Hindistan ve Brezilya gibi orta gelirli ülkeler için de endişelerin başgösterdiği belirtildi. Raporda, kitlesel işsizliğin tüm ülkeleri etkilediğine, en çok etkilenenlerin ise kayıtsız işçiler olduğuna dikkat çekildi.