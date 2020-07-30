İngilizler Suudi sermayeyi geri püskürttü: Newcastle satılmadı

30 Temmuz 2020 Perşembe, 20:57

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın başkanlığındaki konsorsiyum, İngiliz ekibi Newcastle United'ı satın almak için yaptığı teklifi geri çektiğini duyurdu.Muhammed bin Selman’dan flaş karar! Teklifi geri çekti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’ı satın almak için girişimlere başlayan ve 300 milyon pound (yaklaşık 2 milyar 750 milyon TL) teklifte bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın önderliğindeki konsorsiyum, flaş bir karar aldı. Geçtiğimiz Nisan ayında Newcastle United’ın satışı için başlayan süreç, aylar süren araştırma neticesinde bir türlü sonuca bağlanamamıştı.

Premier Lig’in yayın ortaklarından beIN Sports’un ve birçok insan hakları örgütü ile taraftarın karşı çıktığı satış, gerçekleşmedi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın başında bulunduğu Suudi Arabistan Yatırım Fonu, Newcastle United için yaptığı 300 milyon pound’luk teklifi geri çekme kararı aldı. Karara gerekçe olarak da yapılan araştırmanın hala sonuçlanmamasına ve yakın bir zamanda da sonuçlanmayacak gibi görünmemesine bağlandı.