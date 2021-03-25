İngilizlerin çekindiği Fenerbahçeli futbolcu Szalai
Dünya Kupası elemelerinde İngiltere’nin rakiplerini analiz eden İngiliz gazetesi Guardian, Macarasitan’dan Attila Szalai’yi seçti.
Dünya Kupası elemelerinde İngiltere’nin rakiplerini analiz eden Guardian, grupta yer alan ülkelerde dikkat edilmesi gereken oyuncuları sıralarken gazete Macarasitan’dan Attila Szalai’yi seçti.
İngiliz Guardian gazetesi bugün 2022 Dünya Kupası Elemeleri I grubunda San Marino’yu ağırlayacak İngiltere’nin rakiplerini analiz etti. İngiltere’nin gruptaki en güçlü takım olduğu vurgulanırken diğer takımlarda dikkat edilmesi gereken oyuncularla ilgili değerlendirmelere yer verildi.
KULÜPTEKİ ETKİSİ BÜYÜK OLDU
Hazırlanan 10 kişilik listede Macaristan’dan Dominik Szoboszlai, Peter Gulacsi ve Attila Szalai yer alırken Macar stoper için şu ifadeler kullanıldı, “Attila Szalai, ocak ayında Mesut Özil'in gölgesinde Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fakat şu ana kadar kulüpte çok daha büyük bir etki yarattığını söylemek yanlış olmaz. Hem orijinal mevkisi olan stoper pozisyonunda hem de sol bekte kararlı bir görüntü çizen Szalai, Macar savunmasının önemli isimlerinden. Bu sezon 11 lig maçına çıkan Szalai, hava topu mücadelelerinin yüzde 70’inden fazlasını kazandı ve takımda maç başına en çok pas yapan oyucu unvanını elde etti (56.5).”
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