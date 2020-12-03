İngiltere Başbakanı Johnson: "İlk önce evlere bakıma giden personellere aşı yapılmasını planlıyoruz"
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere’nin Pfizer ve BioNTech’in birlikte geliştirdiği koronavirüs aşısının ülkede yaygın kullanımına onay vermesinin ardından yaptığı açıklamada, "İlk önce evlere bakıma giden personellere aşı yapılmasını planlıyoruz" dedi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere’nin Pfizer ve BioNTech’in ortaklaşa geliştirdiği Covid-19 aşısını resmi olarak onaylamasının ardından Downing Street’teki Başbakanlık Ofisinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Covid-19 aşısı ile ilgili açıklamalarda bulunan Johnson, "Bugün aldığımız haber, duygulandıran bir an oldu bizim için. Aşının mutlaka gönüllülüğe dayalı olarak yaptırılması gerektiğini düşünüyorum. Bizim kültürümüzde zorunlu kılmak gibi bir düşünce yok. Bazı şeyleri zorunlu kılmak amaçlarımızla da örtüşen bir durum. Bundan dolayı gönüllü olarak aşı olunmasını tavsiye ediyorum" dedi.
"Uzun zamandır bilim adamlarının bizi bu hastalıktan kurtaracağı zamanı bekliyorduk, şimdi o zaman geldi. İlk olarak evlere bakıma giden personellere aşı yapılmasını planlıyoruz" diyen Johnson, aşılamanın önümüzdeki hafta yapılmaya başlanacağını belirtti. Johnson, "Önümüzdeki hafta ile birlikte NHS (İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi) İngiltere tarihindeki en büyük aşılama işlemini gerçekleştirecek. Bu çalışmaları gerçekleştirilirken gelecek yıl normal hayatlarımıza dönme umuduyla ve birlikte başaracağımıza yürekten inanıyoruz. Bu süreç içerisinde aldığımız tıbbi önlemleri devam ettirmek ve mücadelemizi sürdürmek durumundayız" diyerek salgınla mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin devam edeceğini işaret etti.
En Çok Okunan Haberler
- Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert cevap
- AİHM'den Türkiye kararı
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Altun’a sert yanıt
- Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan askerlik yaptı mı?
- Medipol'den, ölen hamile kadın hakkında açıklama
- Dünyaca ünlü aktör yaşamını yitirdi
- Uykusuz'dan dikkat çeken 'Katar' kapağı
- Babacan'dan Ayhan Bilgen açıklaması
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Erdoğan'ın ses kaydını paylaştı: Sen kim ordu kim?
Video Haberler
- Eşini bıçaklayan Rus modele 15 yıl hapis cezası
- Sokağa çıkma kısıtlamasında rezaletin görüntüleri!
- DHA muhabirinden unutulmayacak ceza
- Davutoğlu: Kendinize gelin! Siz o emanete ihanet ettiniz
- Hakeme futbolcudan uçan tekme
- Erdoğan'ın ses kaydını paylaştı: Sen kim ordu kim?
- Rögar kapağına maytap atan çocuk havaya uçtu
- Nike'ın reklamına tepki yağdı!
- Covid-19 kapalı alanlarda böyle yayılıyor
- Sosyal medyada tepki yağdı! Kadına şiddetin görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
- Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert cevap
- AİHM'den Türkiye kararı
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Altun’a sert yanıt
- Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan askerlik yaptı mı?
- Medipol'den, ölen hamile kadın hakkında açıklama
- Dünyaca ünlü aktör yaşamını yitirdi
- Uykusuz'dan dikkat çeken 'Katar' kapağı
- Babacan'dan Ayhan Bilgen açıklaması
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Erdoğan'ın ses kaydını paylaştı: Sen kim ordu kim?