İngiltere Başbakanı Johnson, ülkesinde etkili olan mutasyonlu virüse karşı uyardı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüsün (Covid-19) yeni mutasyonunun bir öncekinden daha ölümcül olduğunu açıkladı.
İngiltere’de Aralık ayında ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu ifade edilen koronavirüsün yeni mutasyonunun daha da ölümcül olduğu ifade edildi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, “Bugün, yeni varyantın yayılma hızının daha fazla olduğunun yanı sıra, daha ölümcül olduğunun da bilgisini aldık. Büyük ölçüde bu yeni varyantın etkisi, NHS'nin yoğun baskı altında olduğu anlamına geliyor” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Avrupa Parlamentosu'ndan Selahattin Demirtaş kararı
- Profesörün kızına adrese teslim kadro
- Öldürülürsek sorumluluları Bahçeli ve Soylu
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'halk ekmek' açıklaması
- Mobil büfelerin yasaklanmasına İBB'den ilk açıklama
- Hâkimden ‘özgürlük’ kararı
- Muharrem İnce'den Binali Yıldırım'a sert yanıt
- Mansur Yavaş 'EYT' sözünü tuttu
- MHP'den Perinçek açıklaması
- Erdoğan'dan 'erken seçim' çıkışı
Video Haberler
- Uyarıda bulunan gaziye, baba oğuldan darp kamerada
- Otelde kadın cinayeti! Şüphelinin kaçış anı kamerada
- Avukatlar ile polis arasında tarafsızlık tartışması
- Ölüme meydan okudular! Nefes kesen anlar
- İstanbul’da otobüs şoförünü ve oğlunu darbettiler
- Kılıçdaroğlu, Kamer Genç'i andı
- Görüntüler sosyal medyada büyük yankı buldu!
- 15 kişilik minibüsten 34 kişi çıktı
- TRT'ye bizden bir alkış!” diyerek protesto ettiler
- Yurttaşın 'Cumhurbaşkanlığı' sözlerine yanıt verdi
En Çok Okunan Haberler
- Avrupa Parlamentosu'ndan Selahattin Demirtaş kararı
- Profesörün kızına adrese teslim kadro
- Öldürülürsek sorumluluları Bahçeli ve Soylu
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'halk ekmek' açıklaması
- Mobil büfelerin yasaklanmasına İBB'den ilk açıklama
- Hâkimden ‘özgürlük’ kararı
- Muharrem İnce'den Binali Yıldırım'a sert yanıt
- Mansur Yavaş 'EYT' sözünü tuttu
- MHP'den Perinçek açıklaması
- Erdoğan'dan 'erken seçim' çıkışı