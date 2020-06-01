İngiltere Basketbol Ligi'ni iptal etti
İngiltere Basketbol Ligi (BBL) 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.
İngiltere Basketbol Ligi (BBL) 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.
BBL'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, kulüplerin oy birliği ile bu sezonu şampiyon ilan edilmeden iptal edilmesini karalaştırdığı duyuruldu.
2020-2021 sezonu ile devam edilecek ligin formatında değişiklik olmayacağı belirtildi.
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